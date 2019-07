Gli studenti potranno continuare ad usufruire di sconti sui trasporti pubblici fino all’80%. Su proposta dell’assessore dei Trasporti Giorgio Todde, la Giunta Solinas ha stanziato 3,5 milioni di euro grazie ai quali sarà possibile garantire le tariffe agevolate. Una delibera, ha precisato l’assessore, che si è resa necessaria in quanto lo stanziamento su cui poteva contare la misura si era dimostrato assolutamente insufficiente a coprire il fabbisogno. Nei giorni scorsi l’Assessorato aveva comunicato alle rappresentanze degli studenti la possibilità di una riduzione degli sconti, e subito le forze di centrosinistra, con il Pd in prima linea, avevano presentato un’interpellanza per evitare la sforbiciata.

Ad introdurre il regime di tariffe agevolate era stato uno degli ultimi atti della Giunta Pigliaru, con cui si deliberava lo sconto dell’80% sotto soglia Isee di 25mila euro. Purtroppo, aveva avvertito l’assessore, “nella legge è prevista solo una parte di copertura, e noi stiamo sfruttando tutti i 10,5 milioni, che però non bastano per coprire fino all’80%, è un calcolo matematico”.

Tanto che oggi la Giunta ha stanziato altri 3,5 milioni. In questo modo, è scritto in una nota del Pd, “la Giunta regionale ha giustamente sconfessato l’assessorato dei Trasporti in materia di sconti agli studenti, a seguito della nostra presa di posizione, netta e inflessibile. Pensiamo che sia un dovere della Sardegna investire sui propri giovani e riteniamo indispensabile proseguire ed intensificare le politiche sul diritto allo studio iniziate negli anni scorsi”. Il consigliere dem Roberto Deriu, in particolare, ha definito la delibera di Giunta come “una vittoria della nostra intransigente volontà di sostenere i giovani”.