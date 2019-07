Slitta ancora la variazione di bilancio da quasi 150 milioni di euro per l’avvio dell’ospedale Mater Olbia.

La discussione del disegno di legge era prevista questo pomeriggio in Consiglio regionale, ma è saltata per l’assenza del presidente della commissione Sanità Domenico Gallus.

Il provvedimento non sarà esaminato nemmeno domani perché l’assessore della Sanità Mario Nieddu sarà a Roma, e nemmeno giovedì per assenza del responsabile del Bilancio Giuseppe Fasolino. La variazione, dunque, approderà in Aula la settimana prossima.