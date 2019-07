La maggioranza di centrodestra rischia di andare sotto in Consiglio regionale, ma viene salvata dal Movimento Cinque stelle.

L’Aula, infatti, ha dato l’ok ad una mozione presentata dal consigliere di Sardegna 20Venti Stefano Tunis sulla predisposizione di una legge di riforma del sistema agricolo regionale con 33 voti favorevoli e 22 contrari. Senza l’apporto del M5s la partita sarebbe finita 27 a 28.

La mozione impegna il presidente della Giunta a predisporre una legge di riforma agraria, coinvolgendo tutte le parti politiche presenti in Consiglio, a modificare la legge 15 del 2010 in materia di agricoltura per rispondere in modo adeguato alle esigenze del comparto, a snellire il sistema burocratico al fine di dare un supporto reale agli operatori del settore.