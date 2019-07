Incidente stradale in via Riva Villasanta nella tarda serata di oggi, martedì 23 luglio, tra una VW Polo e un motociclo Yamaha condotte entrambe da due 25enni di Cagliari.

Il conducente dell’autovettura che si trovava parcheggiata sul lato destro di via Riva Villasanta, nell’immettersi nella via, non si era accorto del sopraggiungere della moto con la quale si è poco dopo scontrato.

Il conducente della Yamaha è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al P.S. dell’ospedale S.S. Trinità con assegnato codice giallo mentre il conducente della Polo è rimasto illeso.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.