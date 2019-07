È stato spiacevole il rientro a casa da una passeggiata in bicicletta quello di una famiglia valdostana, che da qualche giorno sta trascorrendo le proprie vacanze estive sul litorale di Budoni (Nu), dove aveva deciso di prendere in affitto un appartamento poco distante dal centro del paese.

La famiglia, una coppia di 40enni e due figli rispettivamente di 12 e 7 anni, hanno avuto un bello spavento due giorni fa: la donna, una volta aperta la porta di una stanza della casa si è trovata di fronte uno sconosciuto, che stava rovistando in dei mobili. Spaventata ha però avuto la forza di chiamare immediatamente il marito, che, accorso, ha sorpreso l’estraneo che ha reagito chiudendosi in camera per tentare di scappare balzando fuori da una finestra, ma non ha fatto i conti con i figli della coppia che, senza alcun timore, si sono subito adoperati per acciuffarlo.

A questo punto la ragazzina senza alcuna esitazione ha chiamato il 112 richiedendo lintervento dei Carabinieri, mentre il figlio più piccolo si è frapposto alla fuga del ladro cercando di bloccarlo, tanto da rallentare la sua corsa e permettere al padre di raggiungerlo e strattonarlo impedendogli la fuga. Grazie alla tempestività nella richiesta dintervento della ragazzina, la pattuglia dei Carabinieri di Budoni è arrivata immediatamente sul posto, riuscendo a bloccare definitivamente il ladro e ad ammanettarlo. Il malvivente, un 61enne del posto, con qualche precedente alle spalle non ha avuto scampo ed è stato dichiarato in arresto per il reato di tentato furto in abitazione.