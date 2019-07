Un post “sessista” nei confronti della consigliera regionale di M5s Desirè Manca è apparso sulla pagina Facebook di Lega-Partito Sardo d’Azione. Lo denuncia la diretta interessata. “Ho fatto un’osservazione in merito a una notizia diffusa sulla stampa che riguardava i curriculum di due consulenti di Solinas. Poco dopo sulla pagina Fb chiamata Lega-Partito Sardo d’Azione sono stata attaccata, non come esponente politica, bensì come donna. Il post dell’ignoto autore recita ‘La signora Manca, nota alle cronache per essersi presentata in aula a tette fuori’ – spiega riportando quanto scritto nel post -.

Ho visto che il post è stato condiviso da Quirico Sanna, che mi risulta assessore. Prendo atto, con amarezza, che un autorevole esponente della Giunta regionale si trova in sintonia con quanto vergato dalla penna anonima che si diletta sulla pagina sardoleghista con espressioni di così basso livello”. Non si tratta del primo episodio: Desirè Manca era stata attaccata anche durante la campagna elettorale di quest’anno con un altro post dal sapore “sessista”.

“Ancora oggi devo constatare il bassissimo livello politico e la presenza di attacchi puramente sessisti, quasi che essere donna e vestirsi a proprio gusto sia un limite da sottolineare, da censurare in nome della presunta superiorità del maschio-politico” osserva Manca che poi aggiunge: “vorrei far notare all’autore del post che siamo nel 2019, in un Paese democratico, in cui i partiti si battono per il riconoscimento dei diritti, per la parità di genere, sempre che sappia di cosa sto parlando e che dalla mia bocca mai sentirà attaccare un avversario politico riferendomi al suo modo di vestire o al suo aspetto fisico. Ho ben altri argomenti da portare avanti per il bene dei sardi”.

Clicca sull’immagine per ingrandirla: