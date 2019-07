Una dotazione di tre milioni di euro per sostituire all’Aou di Sassari i medici andati in pensione e garantire i contratti a tempo determinato, in particolare di personale infermieristico, “per i quali la precedente giunta non aveva individuato le coperture” e un milione per l’attivazione, per la prima volta in Sardegna, del Sistema di trasporto d’emergenza del neonato (Sten), “lasciato lettera morta dalla passata legislatura”.

Lo ha deciso la Giunta regionale che, su proposta dell’assessore della Sanità, Mario Nieddu, ha approvato una delibera in tal senso.