Una borsa di studio per pagare un master di eccellenza, le spese di vitto e di alloggio fino a un massimo di 12 mesi e quelle di viaggio andata e ritorno dall’Italia. Al il bando Master and Back per i laureati sardi con meno di 36 anni: il bando è online sulla pagine dell’Aspal. Master and Back è un programma finanziato con fondi Por Fse che consente ai ragazzi sardi di frequentare master in università prestigiose permettendo loro di tornare in Sardegna con un grande bagaglio di conoscenze e competenze.

Possono fare domanda i giovani laureati sardi che non abbiano compiuto 36 anni (41 anni nel caso di persone disabili) alla data di pubblicazione dell’avviso e che, alla data dell’invio telematico: siano residenti in Sardegna continuativamente da almeno 10 anni, abbiano ottenuto l’ammissione incondizionata al master prescelto, abbiano un indicatore ISEE non superiore ai 56 mila euro, abbiano conseguito la laurea con un voto non inferiore ai 100/110 o, in caso di voto inferiore a 100/110.

La borsa di studio prevede: il rimborso delle tasse universitarie fino a un massimo di 12 mila euro, l’erogazione di un importo forfettario mensile per le spese di vitto e alloggio fino a un massimo di 1000 euro al mese per 12 mesi consecutivi, il rimborso forfettario delle spese di viaggio una tantum. Tutti gli importi sono calcolati in base all’Isee.