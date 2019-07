Gabriele Asunis è il nuovo assessore all’Urbanistica, Edilizia privata, Periferie urbane, Politiche energetiche e fonti rinnovabili di Quartu Sant’Elena. Ingegnere di 68 anni, già assessore regionale per due volte, Asunis diventa il settimo componente della squadra, nominato oggi dal sindaco Stefano Delunas.

“Ogni componente della mia Giunta deve avere sia visione politica che capacità tecniche – commenta Delunas – ho chiesto all’ingegner Asunis di venire a collaborare e a darmi una mano d’aiuto per le sue indubbie capacità professionali, frutto di anni di lavoro in materia urbanistica, sia come dirigente che come Assessore. Sono pertanto convinto sia la figura giusta per dare slancio all’attività del settore, che ha appunto bisogno in questo momento di nuova linfa per raggiungere i risultati prefissati.

Il curriculum del nuovo Assessore parla chiaro. La sua competenza è sotto gli occhi di tutti e sono convinto che durante quest’ultimo anno di mandato avrà modo di dimostrarlo a chi ancora non lo conosce. Dopo Lucia Baire, è il secondo ex Assessore Regionale nella mia Giunta, a conferma e dimostrazione che nella mia squadra chiamo solo tecnici di un certo valore”, conclude il sindaco.