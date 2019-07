“Il gruppo dei sedicenti Progressisti straparla”. Arriva a stretto giro la replica del capogruppo del Psd’Az, Franco Mula, alle accuse di immobilismo che, secondo il gruppo dell’opposizione di centrosinistra, caratterizza l’operato della Giunta Solinas. A parlare, secondo Mula, “sono esponenti di quel centrosinistra passato alla storia della Sardegna per la voracità di poltrone da occupare e non certo come esempio di buon governo”.

In particolare, l’esponente del Psd’Az risponde alle critiche sulla designazione dei nuovi commissari e direttori generali.

“Abituati alla precedente Giunta che con precisione accademica occupava i posti di vertice in un batter di ciglio – afferma Mula – questo esecutivo e il suo presidente stanno valutando tra i possibili candidati le scelte migliori per la nuova Regione che prenderà corpo grazie alle riforme da attuare in questi anni di legislatura. Si rasserenino i sedicenti progressisti, e si diano da fare per diventare una vera e seria opposizione in Consiglio”, conclude.