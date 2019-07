Doppio oro ai mondiali di nuoto. Gregorio Paltrinieri che ha vinto gli 800 stile libero in 7′ 39″27 stabilendo anche il nuovo primato europeo. e Federica Pellegrini si è imposta nei 200.

La Pellegrini – che compirà 31 anni il prossimo 5 agosto – ha vinto nuotando in 1’54″22 precedendo al traguardo la 19 enne australiana Ariane Titmus, 1’54″66 e la 26enne svedese Sarah Sjoestrem 1’54″78. Quest’ultima, dopo la gara, ha avuto un malore a bordo vasca per la svedese Sara Sjostroem. Provata dall’enorme sforzo della gara, l’atleta scandinava è uscita dalla piscina per poi stendersi sul piastrellato. Soccorsa, le è stato somministrato dell’ossigeno.