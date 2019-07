La Lega prende le distanze rispetto al post “sessista” scritto nei confronti della consigliera regionale sarda del M5s Desirè Manca.

“Ci dissociamo totalmente da quanto pubblicato su Facebook in una pagina chiamata ‘Lega-Psd’Az’ e contenente offese contro la capogruppo pentastellata”, fa sapere il capogruppo del Carroccio in Consiglio regionale, Dario Giagoni.

“Da sempre la Lega è portatrice dei principi di meritocrazia perché il lavoro, anche quello considerato più umile, non fa che accrescere il valore della persona, ed è lontano dalla nostra linea di pensiero la derisione per l’abbigliamento della collega”.

Giagoni chiede anche la rimozione dalla pagina in questione della dicitura “Lega” e delle foto con gli esponenti sardi del Carroccio. La pagina “incriminata”, infatti, non è quella ufficiale della Lega in Sardegna, né del Psd’az.

Tanto che il presidente dei sardisti Antonio Moro, sempre su Facebook, ha ricordato “ai più distratti” che l’unica pagina ufficiale sul social network del Psd’Az è “Partidu Sardu-Partito sardo d’Azione”.