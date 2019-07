“Proprio in questi giorni sono in fase di avanzata definizione, pronti per la sottoscrizione, due Contratti, per i quali abbiamo già stanziato complessivamente 500 milioni di euro per 109 interventi immediatamente cantierabili. Mi riferisco, in primo luogo, alla Capitanata, che interessa tutta l’area di Foggia. In soli quattro mesi abbiamo stanziato 280 milioni di euro attraverso il Cipe, svolto ben 4 riunioni politiche a Roma, oltre a quelle tecniche sul territorio, e approvato un primo gruppo di 43 progetti. Pochi giorni fa abbiamo concluso l’accordo per il Molise. In soli due mesi abbiamo firmato il decreto, stanziato 220 milioni di euro, svolto 4 riunioni politiche e definito una prima graduatoria di 66 progetti, approvati di concerto con le Istituzioni e gli stakeholders locali”.

Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel question time alla Camera.

“Stiamo parlando di interventi che vanno dal rafforzamento della viabilità alla realizzazione di infrastrutture, dalla valorizzazione dei prodotti e dal potenziamento dei servizi turistici, alla riqualificazione dei borghi e del patrimonio naturalistico e ambientale. Rilevo, inoltre, che siamo al lavoro per definire altri due Contratti di sviluppo per la regione Basilicata e per la provincia di Cagliari. Lunedì 29 luglio avviamo due Contratti di sviluppo in Calabria. Altri Cis in corso di attuazione riguardano i centri storici di Napoli, Taranto, Cosenza e Palermo”, spiega Conte. E il premier conclude: “Riepilogando: risorse certe, tempi record, investimenti effettivamente utili ai territori, trasparenza, concertazione, condivisone dal basso, semplificazione, strategicità dei progetti. Questi sono gli elementi che stanno rendendo vincente la ricetta dei Contratti istituzionali di sviluppo”.