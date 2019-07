Anche Michele Vitali è ufficialmente un giocatore della Dinamo Banco di Sardegna.

La società sassarese ha ufficializzato l’acquisto della guardia bolognese. Reduce da un’esperienza in Spagna con la maglia di Andorra, 28 anni, 196 centimetri di altezza per 89 chili di peso, sceglie il progetto del coach Gianmarco Pozzecco per tornare nella massima serie italiana. Per lui è quasi sicuro un posto nel quintetto titolare che l’allenatore ha pensato insieme al presidente Stefano Sardara e al general manager Federico Pasquini, ai quali mancano ormai solo due pedine per completare lo scacchiere in vista della prossima stagione. Guardia fisica, gran tiratore, capace di leggere il gioco ma allo stesso tempo impattante nella metà campo difensiva, Vitali è considerato un uomo squadra, uno pronto a mettersi al servizio del gruppo, protagonista anche a livello europeo e punto cardine della nazionale di Meo Sacchetti.

Preso Vitali, confermati tutti gli italiani più Dyshawn Pierre, promosso dalla seconda squadra Lorenzo Bucarelli, la Dinamo nei giorni scorsi ha piazzato due colpi sul mercato, assicurandosi le prestazioni del lungo Miro Bilan e dell’ala Dwayne Evans.

A questo punto mancano solo un’ala grande e un play/guardia, verosimilmente americani. Non è escluso che già nelle prossime ore dalla società di via Roma possa giungere qualche altra novità.