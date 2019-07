Incidente stradale con feriti nella tarda serata di oggi, a Cagliari.

Un autocarro Iveco 35 condotto da un 45enne percorreva via Campo Scipione in direzione via San Paolo quando, in corrispondenza con via Mincio, ha effettuato una manovra di svolta a sinistra scontrandosi con un’autovettuta VW Golf condotta da una 22enne che percorreva via San Paolo in direzione via Capo Scipione.

La conducente della VW è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al P.S. dell’ospedale Brotzu con assegnato codice rosso.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.