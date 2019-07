Incidente stradale alle prime luci dell’alba sullo svincolo che dalla SS125 porta a Olia Specciosa.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 6:40 per un’auto che, per cause ancora da accertare, è uscita di strada, ribaltandosi.

Sul posto anche un’ambulanza, che ha soccorso e trasportato in ospedale un ferito. I catabinieri stanno effettuando i rilievi di legge per accertare la dinamica dell’incidente.