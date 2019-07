L’ex sindaco di Lotzorai, Giancarlo Serra, è stato condannato a un anno e mezzo di reclusione (con sospensione condizionale della pena) e interdizione dai pubblici uffici per tre anni, per abuso d’ufficio.

Serra aveva commesso il reato negli anni in cui era sindaco, oltre che responsabile del servizio tecnico.

L’ex sindaco nel 2013 aveva omesso di intervenire, in qualità di primo cittadino e di pubblico ufficiale, per reprimere un abuso edilizio da lui stesso commesso in un terreno di sua proprietà dove aveva costruito in maniera illegale.

Il Pm Gualtiero Battisi aveva sollecitato una condanna a tre anni: “Avendo avuto comunicazione ufficiale della commissione di opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire in adiacenza alla discoteca ‘Gazebo Dancig’ da lui stesso gestita – ha detto il Pm – ha omesso di ingiungere al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione e ha omesso di astenersi e di manifestare il proprio interesse personale nella vicenda, ovvero di designare un sostituto per la trattazione della pratica, procurando così a sé un ingiusto vantaggio patrimoniale, rappresentato dalla permanenza delle opere abusive”.