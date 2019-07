Continuano i controlli della Polizia locale del Comune di Sassari contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. In poche ore i vigili urbani hanno individuato decine di persone che dai comuni vicini trasportavano buste di immondizia a Sassari per abbandonarle in città. In particolare un uomo che ha percorso in auto quasi 31 chilometri sorpreso ad abbandonare il ‘sacchetto’ in città. Colto in flagranza, è stato sanzionato con una multa di 250 euro.

I controlli di questi ultimi giorni hanno, inoltre, permesso di sanzionare numerosi altri trasgressori responsabili di violazioni ambientali, tra cui un’azienda che opera nella zona industriale di Predda Niedda per aver depositato una decina di bustoni di rifiuti indifferenziati sul suolo pubblico, un’azienda informatica per deposito di rifiuti di imballaggi sulla pubblica via nel centro urbano, un nucleo familiare per abbandono di rifiuti ingombranti nel centro storico, una società sportiva per omessa differenziazione dei rifiuti, tre residenti in quartieri in cui vige la raccolta porta a porta che hanno conferito rifiuti nei cassonetti ancora presenti in altre zone della città. Queste ultime sono tutte segnalazioni, corredate da fotografie scattate da cittadini che stanno collaborando con gli organi di vigilanza.

Infine la Polizia Locale ha sanzionato 10 capo famiglia per non aver ritirato i mastelli necessari per conformarsi alla raccolta porta a porta.