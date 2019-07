Da sabato 27 luglio e sino al 27 ottobre l’aeroporto di Linate chiude per lavori di manutenzione straordinaria e per un restyling complessivo dello scalo.

I collegamenti con la Sardegna, effettuati in regime di continuità territoriale aerea da Alitalia e Air Italy, saranno quindi dirottati per tre mesi a Malpensa. Nessun problema, invece per chi vola con le compagnie low cost che di norma atterrano e decollano nello stesso hub di Malpensa o in quello di Orio a Serio (Bergamo). Per creare meno disagi nei collegamenti tra lo scalo situato in provincia di Varese e il centro cittadino di Milano sono stati implementati tutti i servizi di trasporto pubblico ed è stato creato un sito internet – https://www.lacittachevola.it/malpensa.html – con tutte le informazioni necessarie agli spostamenti. Sui portali di Alitalia e Air Italy sono riportati gli avvisi ai passeggeri in arrivo e in partenza da Milano.