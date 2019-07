“La Lega vuole cancellare le tradizioni sarde”. Le parole sono di Romina Mura, Partito Democratico, che ha innescato una polemica contro il Carroccio direttamente dalla sua pagina Facebook.

Secondo la deputata in forze al Pd, infatti, il leghista Eugenio Zoffili ha proposto di “vietare, per ragioni di sicurezza, l’utilizzo nei luoghi pubblici dei Tradizionali Scialli e altri indumenti che le donne sarde indossano, alcune quotidianamente, la maggior parte nel corso delle sfilate di Sant’Efisio, del Redentore, della Cavalcata sarda, della Sartiglia per citare le più conosciute e con cui spesso, secondo quelli che sono i canoni tradizionali, coprono parzialmente il volto”. La proposta di Zoffili è contenuta nel Decreto sicurezza bis.

“Non solo – continua la deputata Mura – secondo questa proposta di indirizzo le maschere tradizionali sarde non potrebbero più essere utilizzate per sfilate ( penso al Carnevale) e spettacoli etnici!”

La replica non si è fatta attendere, con Zoffili che smentisce ogni accusa da parte di Romina Mura.