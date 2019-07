La Regione Piemonte va in aiuto della Sardegna nella lotta agli incendi boschivi. Sono partiti oggi dalla sede della Protezione civile regionale a Torino i mezzi antincendio che il Piemonte anche quest’anno consegna alla Sardegna per i mesi estivi, in supporto per la lotta agli incendi boschivi.

I funzionari della Regione Sardegna hanno preso in consegna tre fuoristrada Land Rover Defender attrezzati con il modulo antincendio di proprietà della Regione Piemonte per portarli a Genova, dove si imbarcano questa sera con destinazione Olbia.

“Siamo onorati – afferma l’assessore alla Protezione civile, Marco Gabusi – di poter contribuire alla sicurezza di una Regione alla quale ci sentiamo molto vicini. Il Piemonte ha storicamente sempre garantito il suo supporto alle realtà territoriali in difficoltà, sia con interventi in emergenza che con azioni programmate attraverso appositi gemellaggi”.