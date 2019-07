Tutti hanno diritto a un soccorso immediato, ma questo nel Mandrolisai non è possibile perché il soccorso aereo Areus da oggi non potrà più accedere all’elibase Aib di Sorgono. La denuncia arriva dall’esponente di Fratelli D’Italia Daniele Maoddi che si rivolge all’assessore della Sanità Mario Nieddu per chiedere massima attenzione sul problema.

“L’elibase non è utilizzabile a causa delle mancate comunicazioni da parte di Areus sull’adeguamento dell’elisuperficie finalizzato all’accesso di più velivoli – scrive Maoddi in una lettera inviata all’assessore regionale – Da qui lo stop arrivato con una lettera dall’assessorato agli Enti Locali. La base Aib è organizzata per la lotta agli incendi, ma non per il soccorso a persone che hanno bisogno di essere trasportate per questioni di salute. Ora se è vero che la questione dal punto di vista giuridico sussiste, perché come evidenziato dallo stesso direttore dell’Areus Lenzotti, sono necessari passaggi burocratici e autorizzativi che coinvolgono anche altri soggetti, è altrettanto vero che è urgente una soluzione chiara e definitiva”.

Nei giorni scorsi l’elicottero è atterrato per un intervento in prossimità dell’Eurospin di Sorgono per trasportare un paziente: “E’ una scelta che evidenzia in maniera forte un momento di difficoltà e una situazione di disagio avvertita da tutti i cittadini presenti al momento dell’ atterraggio e decollo del velivolo – prosegue Maoddi – e che svilisce la professionalità degli stessi operatori. Riconosco che l’elibase Aib in questo periodo è punto di eccellenza nella lotta agli incendi, ma è urgente un’attenzione alla questione della sanità in Barbagia e sull’esigenza che il diritto dell’assistenza sanitaria e delle cure sia garantito non solo a chi vive in città ma anche per chi abita nelle zone interne”.