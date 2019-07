Aveva avuto un incidente con l’auto e per evitare spiacevoli conseguenze si era presentato dai Carabinieri, sostenendo che gli fosse stata rubata. Ma alla fine la verità è venuta fuori e l’uomo, C.M., 37 enne, operaio di Sant’Isidoro di Quartucciu (Ca), è stato denunciato dai carabinieri di Flumini di Quartu per simulazione di reato.

La notte scorsa il 37enne ha chiamato i Carabinieri comunicando che gli avevano rubato la sua Opel Meriva parcheggiata vicino a casa. Ma sin dall’inizio i Carabinieri si sono accorti che il racconto presentava diverse anomalie facendo sorgere il dubbio che si trattasse di una falsa segnalazione. Infatti, gli stessi Carabinieri, insieme ai Vigili del fuoco, proprio in quelle ore, erano impegnati a spegnere l’incendio di un’auto nella località quartese di Fra Ponti, e gli stessi pompieri ne avevano evidenziato la natura dolosa. Guarda caso si trattava proprio la stessa auto di cui l’operaio aveva denunciato il furto.

Da lì sono partite le indagini che hanno permesso ai Carabinieri di scoprire che l’auto, senza assicurazione, era stata incendiata dopo un incidente avvenuto qualche ora prima, in cui la stessa auto era andata a sbattere contro alcune macchine in sosta nella via Fiume di Quartu e il conducente era fuggito. Ma nella fuga non si è accorto che aveva perso la targa anteriore dell’auto. L’uomo è stato messo alle stratte in caserma e la sua versione iniziale è crollata: ha ammesso il tentativo maldestro di sottrarsi all’identificazione dopo che si era accorto di aver perso la targa anteriore dell’auto, rimasta sul luogo dell’incidente e ha denunciato quindi il furto e incendiato l’auto. E’ stato denunciato per simulazione di reato.