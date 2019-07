Il tenente Jacopo Maccione è il nuovo comandante della Guardia di finanza di Tempio Pausania. Maccione subentra al capitano Andrea D’Alessandro che dopo due anni in Gallura è stato trasferito a Sondrio dove guiderà la locale Compagnia.

Il nuovo comandante ha 28 anni è nato in provincia di Foggia, ha conseguito la laurea in Scienze della sicurezza economico finanziaria e ha frequentato l’Accademia del Corpo dal 2012 al 2017. Il suo è un curriculum di tutto rispetto: proviene dal Gruppo Pronto Impiego di Napoli, dove ha diretto importanti operazioni, coordinando i Baschi Verdi campani in servizi di contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e contraffazione marchi.

Nei giorni scorsi i due ufficiali sono stati ricevuti dal Comandante regionale Sardegna, generale di Brigata Gioacchino Angeloni, e dal Comandante provinciale di Sassari, colonnello Giuseppe Cavallaro, dai quali hanno ricevuto un ringraziamento per il lavoro svolto dal capitano D’Alessandro, e un benvenuto per l’arrivo del tenente Jacopo Maccione.