La nuova stagione della Dinamo Banco di Sardegna comincerà in Barbagia. Completati visite mediche e test atletici col Medical Dinamo Lab tra Sassari e Oristano, i biancoblu dal 13 agosto si trasferiranno ad Aritzo per la prima parte della preparazione atletica. Dal cuore dell’isola la squadra del coach Gianmarco Pozzecco si trasferirà in Gallura: dal 21 agosto si torna al Geovillage Sport Wellness & Convention Resort, che per l’ottavo anno consecutivo sarà il quartier generale estivo del club.

Intanto la società è all’opera per completare il roster: tra rinnovi e nuovi arrivi già ufficializzati nei giorni scorsi, l’obiettivo del presidente Stefano Sardara e del general manager Federico Pasquini è il completamento del mosaico – al quale mancano ancora due pedine di levatura internazionale – prima del 30 agosto: quel giorno il Banco si presenterà ai propri tifosi nel consueto appuntamento di piazza Santa Caterina. Sabato 31 agosto tutti in campo al GeoPalace di Olbia per il “II Torneo Air Italy”. Come da tradizione, la seconda tappa andrà in scena mercoledì 4 settembre a Padru, dove si disputerà l’amichevole con i turchi dell’Anadolu Efes.

Oristano, Città europea dello Sport 2019, sarà la novità della preseason di quest’anno: sabato 7 e domenica 8 settembre la Dinamo va in scena nel nuovissimo PalaSport di Sa Rodia. Il quarto impegno in agenda è previsto per martedì 10 settembre contro l’Hapoel Gerusalemme sul parquet nuorese del PalaDonBosco, poi rotta verso il sud Sardegna: sabato 14 e domenica 15 settembre Marco Spissu e compagni saranno protagonisti al PalaPirastu del nono “City of Cagliari”, insieme a Olimpia Milano, Khimki Mosca e Hapoel Gerusalemme. Il 18 settembre a Sassari la fine del tour in giro per la Sardegna che durerà quaranta giorni.