La Polizia ha arrestato un 51enne cagliaritano, resosi responsabile del reato in flagranza di resistenza a pubblico ufficiale.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 luglio, intorno alle ore 15:00, l’equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Quartu Sant’Elena è intervenuto presso una famiglia perché il figlio 51enne minacciava la coppia di genitori.

La madre dell’uomo ha riferito agli agenti che il figlio, disoccupato da circa dieci anni, affetto da problemi legati alla dipendenza da alcool, già da anni aveva frequenti comportamenti aggressivi e violenti nei suoi confronti, ma che negli ultimi mesi la situazione si era fatta più difficile a causa delle sempre più frequenti condotte di minacce, danneggiamenti di arredi e continui insulti. Ieri l’uomo ha nuovamente minacciato la donna impaurendola, così la stessa ha deciso di chiedere l’intervento della Polizia.

I poliziotti, dopo aver identificato il 51enne, che sin dal primo istante è apparso agitato, sono riusciti con una paziente opera di persuasione a riportarlo alla calma, ma improvvisante è andato in escandescenza, colpendo all’addome con un mazzo di chiavi il patrigno disabile.

Gli agenti sono intervenuti prontamente riuscendo a bloccare l’uomo, ma questo ha reagito violentemente anche contro gli operatori, ingiuriandoli, minacciandoli e strattonandoli con forza alle braccia, fino a quando i due poliziotti non sono riusciti ad immobilizzarlo e metterlo in condizioni di sicurezza.

L’uomo è stato pertanto arrestato per il reato di resistenza, mentre la madre ha sporto denuncia nei confronti del figlio per i maltrattamenti subiti.

Su disposizione del P.M. di turno è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Commissariato in attesa del processo con rito per direttissima previsto nella mattinata odierna.