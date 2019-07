Ha picchiato e maltrattato la madre, abbandonandola da sola in casa, tra sporcizia e degrado, nonostante avesse bisogno di costante assistenza. Arrestato per maltrattamenti in famiglia e abbandono di incapace, Francesco Leone, di 74 anni. Vittima una donna di 95 anni, attualmente ricoverata in ospedale. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio a Carbonia. L’uomo, senza una apparente ragione, ha iniziato a litigare con la madre e dopo averla insultata pesantemente ha iniziato a schiaffeggiarla.

L’anziana, terrorizzata, è riuscita a prendere il telefono e chiamare il 112. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della Compagnia di Carbonia. I militari hanno ricostruito tutta la vicenda, scoprendo che l’aggressione di ieri era solo l’ultima di una lunga lista. L’uomo avrebbe più volte picchiato e maltrattato la madre, abbandonandola da sola in casa, nonostante avesse difficoltà a svolgere le normali attività, avendo costantemente bisogno di assistenza.

Quando i militari sono entrati in casa hanno trovato la donna tra la sporcizia, abbandonata a se stessa. E’ stata visitata dai medici del 118 che hanno poi deciso di ricoverarla in ospedale. Il 74enne adesso si trova agli arresti domiciliari, in attesa di essere processato.