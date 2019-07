“Non c’è niente da festeggiare, la Commissione per la Valutazione di impatto ambientale conferma la due corsie, basta con questo inutile rimpallo sui meriti e si riprenda subito la mobilitazione”. Lo dice l’ex sindaco di Alghero, Mario Bruno, a proposito delle notizie diffuse ieri da Lega e Movimento Cinque Stelle sullo sblocco dello stallo che ha sinora impedito di realizzare il primo lotto della Sassari-Alghero. “È uno scandalo, non c’è da essere così felici – dice Bruno – questa corsa a prendersi i meriti del nulla senza aver letto gli atti è quanto meno penosa”.

Come spiega l’attuale leader dell’opposizione in consiglio comunale, “due giorni fa il Cipe ha approvato l’aggiornamento annuale del Contratto di programma di Anas, che prevede 36miliardi di euro di investimenti”. Tra quelli già finanziati “ci sono anche il primo e il quarto lotto della Sassari-Alghero, e il Cipe nel prenderne atto riduce le risorse da 125milioni a 113milioni di euro”, insiste. Un taglio che si spiega col fatto che “tanto vale il nuovo progetto redatto sulla base delle richieste del Ministero dell’Ambiente in sede di Commissione Via – spiega – che completa quell’ultimo tratto con una semplice strada a due corsie in base a studi di traffico basati sull’intera annualità e non solo sui mesi estivi”. Ma Bruno denuncia che “secondo i Ministeri competenti anche la bretella per l’aeroporto va completata in coerenza con la viabilità esistente”.

L’ultimo colpo alla viabilità di Alghero è “l’esclusione della circonvallazione a nord della città – accusa – tagliando meno di due chilometri che congiungerebbero la circonvallazione verso la rotatoria realizzata a Ungias dalla Provincia di Sassari”. L’ultimo appello è per il suo successore. “Mario Conoci alzi la voce e tuteli il territorio, facciamolo insieme”.