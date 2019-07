Frenare ogni forma di criminalità, di degrado, di inciviltà e di abusivismo commerciale. Le forze dell’ordine puntano i riflettori sulla movida di Cagliari. Nei giorni scorsi, si è tenuta in Prefettura la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Bruno Corda, nel corso della quale “sono stati evidenziati episodi di degrado urbano, atti di inciviltà e deturpamento, mediante l’abbandono di contenitori di bevande e bottiglie di vetro, nonché atti di vandalismo e di disturbo della quiete pubblica, per lo più commessi da giovani nelle ore serali e notturne nella zona del Centro Storico – spiega in una nota la Questura – . Questi episodi, collegati anche all’uso di alcool o di sostanze stupefacenti, arrecano disturbo alla tranquillità dei residenti”.

Per questa ragione sono state predisposte operazioni coordinate di controllo del territorio che vendono coinvolte la polizia di Stato, la polizia locale, i carabinieri e la Guardia di finanza. Pattuglie miste hanno effettuato controlli nei quartieri Marina, Stampace e Villanova, e in tutte le zone gettonate dalla movida.

“Le modalità del dispositivo sono state attuate attraverso la suddivisione in zone per tipologia di attività commerciali ovvero, nella via Roma sono state attuate le misure di contrasto all’abusivismo ed alla contraffazione, mentre nelle vie limitrofe, dove ci sono piccoli market per la vendita al dettaglio di alimentari, i controlli sono stati incentrati sull’ordinanza comunale che disciplina il divieto di vendita di bevande alcoliche in qualunque contenitore e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro, dalle 22 alle 6”. Sotto i riflettori anche piazza del Carmine, piazza Sant’Eulalia. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane.