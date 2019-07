Intervento dei Vigili del fuoco a seguito di segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, intorno alle 10:30, in località “Terre Teula” nel comune di Monserrato (fronte policlinico) per un incendio di sterpaglie che si è propagato alla vegetazione e a un deposito attrezzi dove all’interno gli operatori hanno intercettato e messo in sicurezza alcune bombole di GPL, portate all’esterno e raffreddate.

Sul posto una squadra di Pronto intervento della sede centrale con un’APS (autopompa serbatoio), un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio, supportati da un’autobotte.

La zona è stata delimitata durante le operazioni di spegnimento. Le fiamme sono state spente e l’area è stata messa in sicurezza, bonificata da focolai residui.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.