Una società del Marghine, che opera nel settore del commercio al dettaglio di articoli per la casa, ha dichiarato nell’arco di tre anni, ricavi da zero a 1 euro. L’evasione è stata scoperta dalle Fiamme Gialle e recuperata a tassazione per oltre 2 milioni di euro.

Dopo lunghe indagini, gli ispettori della Guardia di Finanza hanno individuato la società di capitali, che ha effettuato negli ultimi tre anni una’anomala “escalation fiscale ovvero una sorta di “personalissima” emersione spontanea” – fanno sapere dalle Fiamme Gialle – la società per un anno ha operato come evasore totale, l’anno successivo ha presentato una dichiarazione a “0” euro e l’anno seguente ha presentato una dichiarazione a “1” euro.

Stratagemmi, secondo gli uomini della Gdf, utilizzati per cercare di evitare sospetti da parte degli organi di controllo, derivanti dalla mancata presentazione di dichiarazione fiscale e cercando di camuffare il reale volume d’affari. La minuziosa ricostruzione del volume d’affari della società, ha permesso di contestare oltre 2 milioni di euro di ricavi occultati a tassazione, oltre 20 mila euro di violazioni all’Iva e quasi 2 milioni di euro di imponibile in materia di Irap.