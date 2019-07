Continua la ferrea opposizione di Francesca Ghirra (Progressisti) a Giunta e Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Dopo le polemiche scatenate in questi giorni per la rimozione dello striscione giallo che chiedeva la verità sulla morte di Giulio Regeni, arriva una nuova tegola per il primo cittadino di Fratelli d’Italia. Ghirra, tramite la sua pagina Facebook, ha fatto un “riepilogo della prima settimana di attività della nuova Giunta”. E ne ha davvero per tutti.

“In attesa dei primi atti della Giunta – scrive – questa settimana abbiamo scoperto che l’assessora alla cultura trova Cagliari priva di vivacità culturale e di eventi. Non è di Cagliari, dice di conoscerla poco, ma ammette che le piace. L’assessore all’igiene del suolo, che avrebbe dovuto ripulire straordinariamente la città, ha rimandato lo studio del capitolato a data da definirsi e si è fatto fare un Bignami dagli uffici. Ci fa però sapere di essere un grande appassionato di nautica e di vela.

“Abbiamo poi il leghista – continua il post di Ghirra – che confonde il ruolo di assessore con quello di sceriffo e vuole individuare le persone entrate in città senza documenti. Il vicesindaco e l’assessora ai lavori pubblici ripensano al tunnel sotto la via Roma.

Poi, la stoccata finale: “L’assessore alla mobilità vuole cancellare le piste ciclabili e far ridiventare Cagliari una città a misura di auto. Sarà per questo che l’atrio del Municipio è tornato a essere il parcheggio privato dell’auto del sindaco, sparita da lì da circa 8 anni”.