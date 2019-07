La crisi del porto industriale di Cagliari riapproda a Roma. L’appuntamento è fissato per mercoledì 31 al ministero dello sviluppo economico in tarda mattinata (alle 12): l’invito è allargato anche al ministero del lavoro e delle infrastrutture ed è rivolto ai sindacati, al porto industriale Cagliari spa e alla Regione.

È una prima risposta alle richieste dei giorni scorsi avanzate da lavoratori e sindacati. La mobilitazione, durante questa settimana, era passata anche attraverso un corteo e un sit davanti al Consiglio regionale con tanto di porto industriale in miniatura portato in processione. Il giorno dopo flash mob a Castello con un sos “umano” disegnato da lavoratori tenuti per mano davanti alle finestre della prefettura.

Obiettivo: salvare i posti di lavoro della Cict, il principale terminalista del traffico merci e di tutte le altre aziende che hanno licenziato il personale o stanno per farlo a causa del calo di traffico e lavoro. Si parlerà naturalmente anche delle alternative di sviluppo dello scalo.