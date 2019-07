Slittano ancora le nomine dei commissari di aziende sanitarie, province, enti e agenzie.

L’assenza di una buona parte degli assessori alla seduta di Giunta sarebbe uno dei motivi alla base della nuova fumata nera. L’esecutivo guidato da Christian Solinas si è riunito alle 17 ma ha approvato solo una delibera su Forestas e un disegno di legge di variazione di bilancio. Resta ancora senza un vertice l’Azienda per la Tutela della Salute che da oltre una settimana non ha più nemmeno i direttori sanitario e amministrativo, e quindi di fatto è priva di rappresentanza legale.

In lizza per il posto occupato dal dg Fulvio Moirano c’è Thomas Schael, l’ingegnere che si è occupato di sanità in Calabria, ma da qualche giorno si ipotizza che il manager altoatesino potrebbe non accettare di svolgere un incarico per soli sessanta giorni. Le altre nomine rinviate probabilmente a martedì 30 sono quella del commissario dell’Aou di Sassari (in pole c’è il sardista Mario Palermo), del dg di Aspal dove dovrebbe essere confermato Massimo Temussi, del commissario straordinario dell’Arpas (Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente in Sardegna), e dei commissari di Sardegna Ricerche e Agenzia sarda delle entrate. C’era attesa anche per la sostituzione degli amministratori delle province di Sassari (il nuovo commissario dovrebbe essere il coordinatore dei Riformatori Pietrino Fois), Nuoro, Oristano e Sud Sardegna, e per l’indicazione dei commissari straordinari delle tre agenzie Agris, Argea e Laore.