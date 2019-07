Dalle prime luci del mattino una densa e altissima colonna di fumo nero si staglia sulla zona industriale di Porto Torres (Ss) per un grosso incendio che sta distruggendo un capannone industriale della ex “Invertel” ora adibito a stoccaggio di rifiuti speciali.

Sul posto stanno operando numerose squadre dei vigili del fuoco di Sassari e di Porto Torres. Le operazioni, data la vastità del rogo, andranno avanti per molte ore.

Sul posto anche i Carabinieri, la Polizia di Stato, la polizia Locale, la Protezione civile e i Barracelli di Porto Torres. Il Sindaco Sean Wheler comunica che il Centro Operativo Comunale è attivo sin da stamattina presto. “Ai cittadini chiedo di non preoccuparsi, ma di tenere per adesso due semplici precauzioni:evitate di andare o transitare nella zona industriale e tenere chiuse le finestre di casa in modo da evitare di far entrare il fumo”.