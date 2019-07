I Carabinieri di Nurri (Su) hanno denunciato due uomini di 34 e 36 anni per furto di aggravato e continuato di energia elettrica. Nella mattinata di mercoledì scorso, durante un servizio specifico di controllo predisposto dal Comando della Compagnia di Isili e svolto insieme al personale della E-Distribuzione, i Carabinieri hanno ispezionato un contatore di un esercizio commerciale, trovando, posizionato ad arte sopra l’apparecchio, un magnete che permetteva di rallentare la registrazione dei consumi.

L’attività ha consentito inoltre di accertare un altro allaccio abusivo del contatore di energia elettrica, tramite dei cavi posti dal proprietario di un’azienda agricola alla rete elettrica.

Al momento non è dato quantificare il volume elettrico sottratto impropriamente. Sono in corso le verifiche per quantificarli da parte dei tecnici della E-Distribuzione. Il magnete, i cavi e i contatori sono stati sottoposti sotto sequestro.