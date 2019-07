Un passeggero sardo di 64 anni, che stamani intorno alle 7,30 si trovava nell’area partenze dell’Aeroporto di Cagliari, è stato colto da un infarto mentre si stava imbarcando sul volo per Pisa. E’ stata la prontezza di riflessi di un’infermiera che si trovava anch’essa in partenza a capire la gravità del malore e quanto stava succedendo. Senza perdere tempo, ha preso uno dei tanti defibrillatori presenti in aeroporto e gli ha praticato immediatamente le manovre salvavita.

Sono accorsi subito i due medici del pronto soccorso dell’aeroporto, che hanno proseguito le manovre sul paziente. L’uomo è stato quindi portato nell’infermeria dell’aeroporto e poi consegnato ad un’ambulanza medicalizzata del 118 che lo ha trasportato in un ospedale cagliaritano. La prontezza di riflessi dell’infermiera, l’organizzazione della Sogaer, che si è dotata dei defibrillatori distribuendoli su tutte le aree dello scalo e ha addestrato il personale ad usarli, ha scongiurato la morte del 64enne.