I vigili del fuoco a Iglesias hanno salvato un piccolo gattino in difficoltà.

La squadra “5A” dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias, nella tarda serata di ieri 26 luglio è intervenuta in via Della Zecca, per soccorrere un piccolo gattino da un po’ di tempo incastrato in un tubo di scarico delle acque di scolo che passa sotto il manto stradale, e va a finire negli scarichi fognari.

Dopo vari tentativi un lieto fine per il piccolo gattino: i vigili del fuoco lo hanno affidato alle cure del veterinario