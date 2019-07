Gravissimo incidente sulla Sp199, alle 6 del mattino, tra Monti e Berchidda.

Per cause da accertare un’auto ha invaso la corsia opposta andando ad impattare frontalmente un camion di grosse dimensioni che proveniva in senso contrario. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Sassari.

Tra i feriti due sono gravi, rimasti incastrati tra le lamiere dell’auto e liberati dai vigili del fuoco del distaccamento di Olbia Basa, e trasportati rispettivamente a Nuoro con l’elisoccorso e a Sassari con l’ambulanza medicalizzata.

Sul posto, oltre alla squadra 7 A dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Olbia ed il personale sanitario, sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Stradale di Olbia.