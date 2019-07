I Carabinieri lo hanno trovato riverso a terra e parzialmente cosciente. Un 30enne, che dalle prime testimonianze ha passato la notte in spiaggia in località Punta s’Arena, dove non si esclude abbia ingerito sostanze alcoliche o stupefacenti, ha raccontato ai militari untervenuti di essere vittima di un aggressione.

Le motivazioni sono però tutte da accertare. Il giovane, originario della zona, si trova ancora in ospedale per accertamenti, allo stato attuale non in pericolo di vita, in attesa del referto. Sui fatti indagano i Carabinieri di Gonnesa.