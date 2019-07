A causa di un malore, un 63enne è morto in spiaggia a Cala Liberotto, sul litorale di Orosei, nella costa del Nuorese. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione stagionale di Sos Alinos e il personale del 118 che, nonostante i tentativi di rianimare l’uomo, non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

La vittima di questa mattina, invece, si chiamava Rosanna Murino, 69enne residente a Villagrande Strisaili, annegata intorno alle 8.30 nella spiaggia della Capannina a Tortolì, in Ogliastra.

La pensionata era stata ripescata dall’acqua dopo essere stata vista annaspare mentre faceva il bagno. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi del 118 per la donna non c’è stato nulla da fare. Non sono ancora chiare le cause del decesso, si propende per un annegamento conseguente ad un arresto cardiaco.