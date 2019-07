Scontro tra una moto e un’auto lungo la vecchia statale 125, nel territorio di San Vito: un motociclista ha perso la vita.

Ferito lievemente il conducente di un’auto. La dinamica della tragedia non è ancora stata del tutto chiarita, sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu.

L’incidente è avvenuto all’altezza dell’Arco dell’angelo al chilometro 44. Per cause non ancora accertate la moto si è scontrata contro l’auto e il centauro è finito nella scarpata. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, del 118, dei carabinieri e dell’elisoccorso. I medici hanno raggiunto il motociclista nella scarpata, ma ormai per lui non c’era più nulla da fare.