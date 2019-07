“La nostra è un’azione a tutto campo per la Sardegna perché alla politica degli annunci preferiamo quella dei fatti: questa è una Giunta che non fa grandi proclami, preferiamo comunicare ciò che abbiamo fatto, e giorno per giorno stiamo costruendo quell’Isola capace di dare nuove opportunità alle giovani generazioni e un’altra possibilità a chi, non più giovane, in questi anni ha visto crollare le proprie certezze”.

Il governatore Christian Solinas ritorna sugli ultimi provvedimenti approvati dall’Esecutivo. Quasi un mini bilancio superati i 100 giorni di legislatura. Ad iniziare dallo sblocco della vertenza Forestas: “Abbiamo finalmente aperto i cassetti in cui era rimasta la procedura per risolverla”. E poi la variazione di bilancio che comprende “i 18 milioni per la continuità aerea, per proseguire con le risorse per garantire agli studenti sardi gli sconti sui bus regionali, soltanto promessi da chi ci ha preceduto e che a suo tempo aumentò le tariffe; poi ci sono i 2 milioni di euro stanziati per lo sport e altre misure a favore dei Comuni”.

Sulla stessa linea l’assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino: “Siamo al lavoro dal primo giorno senza sosta mettendo in campo risorse indispensabili per la crescita dell’economia sarda, dalla sanità al lavoro, dall’industria al turismo”. Non solo, “dopo cinque anni disastrosi di governo del centrosinistra che hanno fatto retrocedere la Sardegna nel gruppo delle Regioni meno sviluppate, ci siamo subito rimboccati le maniche anticipando i tempi sulla programmazione dei fondi comunitari 2021-2027, per garantire a tutti i sardi, alle imprese, ai Comuni, ai nostri giovani, un futuro di benessere e serenità. E questo è solo l’inizio di un percorso innovativo che proseguirà per tutta la legislatura”.