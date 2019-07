È stato spento l’incendio divampato nel primo pomeriggio a Sassari nella campagne tra il quartiere di Sant’Orsola e viale Porto Torres. Per il momento le forze dell’ordine non escludono che l’incendio possa essere di origine dolosa.

Per domare le fiamme sono intervenuti due elicotteri della flotta regionale, mentre a terra hanno lavorato le squadre dei vigili del fuoco, di Forestas con la collaborazione dei barracelli, della Polizia locale e del 118. L’incendio ha minacciato diverse case sparse nelle campagne e da una di queste villette è stato evacuato e portato in salvo una persona anziana che rischiava di trovarsi in difficoltà. Ora gli uomini di Foresta stanno procedendo con le operazioni di bonifica dei terreni attraversati dalle fiamme.