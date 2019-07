Altri 26 incendi in Sardegna nella sola giornata di oggi, anche se solo cinque hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale regionale.

Gli elicotteri sono intervenuti a Urzulei, in località Cuile Ghirai, nell’agro del Comune di Pula, località Punta d’ Agumu, nell’agro del Comune di Domus de Maria, località Riu Mannu. Fiamme anche a nell’agro del Comune di Olbia, in località Berchiddeddu, dove è intervenuto anche il Super Puma decollato dalla base elicotteri di Fenosu e nell’agro del Comune di Maracalagonis, in località Sedda Brandanu.

Leggi l’aggiornamento sull’incendio divampato nel Comune di Maracalagonis: