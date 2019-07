Intervento dei Vigili del fuoco nella tarda serata di oggi, intorno alle 21:00, a Ortacesus, per un incidente stradale sulla Sp 39.

Per cause ancora da accertare un’auto è uscita di strada finendo in un dirupo di alcuni metri, il conducente incastrato è stato estratto dalla squadra di Pronto intervento “9A” del distaccamento di Mandas e affidato ai soccorritori sanitari inviati dal servizio di Emergenza del 118.

I pompieri hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.