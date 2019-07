Si profila un esodo da incubo per gli automobilisti italiani che partiranno per le vacanze in questo week end. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti impegnati nella trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro hanno proclamato 4 ore di sciopero a singhiozzo “i prossimi 4 e 5 agosto”. Nel dettaglio i turni saranno: “Dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 4 e dalle 22 di domenica 4 alle 2 di lunedì 5”. Si fermeranno gli addetti ai caselli e i turnisti non sottoposti alla 146.