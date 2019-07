Un guasto ad una valvola del serbatoio di San Vincenzo, a Buoncammino, ha causato l’abbassamento dei livelli d’acqua nei quartieri di Castello e parte di Via Is Maglias, dov’è in corso anche una riparazione per un guasto in via dei Punici.

Lo riferisce Abbanoa che fa sapere che i tecnici sono a lavoro per ripristinare la fornitura idrica. I livelli di approvvigionamento idrico dovrebbero tornare alla normalità in mattinata.