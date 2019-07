Durante questa settimana i segni di terra avranno molti impegni da affrontare e potranno trascurare la vita sentimentale. Chi ha avuto contrasti avrà molte occasioni per ristabilire l’armonia e anche per i single ci saranno incontri fortunati. Sul lavoro la sicurezza e la determinazione saranno molto apprezzati. Settimana movimentata per i segni d’aria, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Tuttavia, l’atteggiamento positivo consentirà di reagire bene alle situazioni che si presenteranno e di ritrovare la serenità. I single potranno trovare l’anima gemella. Sul lavoro qualcuno potrebbe cercare di avere un contratto migliore. Per i segni di fuoco tutto sembra procedere tranquillo sulla sfera sentimentale, chi è alla ricerca di un nuovo partner ha già pronte nuove risorse. I single trascorreranno un fine settimana da urlo. Sulla sfera lavorativa gli astri sono in ottimo aspetto e ci saranno tutte le energie per affrontare qualunque situazione. I segni d’acqua vivranno momenti altalenanti e saranno giù di corda a causa di alcuni problemi nella relazione di coppia. In arrivo nuove conquiste per i single, soprattutto nel weekend. Durante la settimana non mancheranno le preoccupazioni per il lavoro e le finanze. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: settimana stressante, i problemi che incontrerete sul lavoro potrebbero avere ripercussioni sul fronte amoroso. Cercate di separare i due fronti se non volete ritrovarvi con un partner imbronciato e al limite della pazienza. Un recupero sull’intesa amorosa ci sarà verso il fine settimana, quando anche per i single si preannunciano nuovi e interessanti incontri.

Lavoro: la Luna a vostro favore vi renderà attivi e dinamici. Amate i nuovi inizi e ritornare a lavoro dopo un periodo di pausa per voi non sarà difficile, anche se avrete tante cose da portare a termine. Tra e venerdì e sabato potrebbe nascere qualche polemica a causa di alcuni ostacoli che incontrerete sul vostro cammino.

Toro

Amore: in questa settimana non trascurate la vostra vita sentimentale. Anche se ci sono stati contrasti con la persona amata avrete molte occasioni per ristabilire l’armonia e le stelle sono dalla vostra parte. Guardate quindi al futuro con ottimismo, l’amore vi riserva grandi sorprese! Anche per i single l’oroscopo è positivo, ci saranno incontri fortunati e bollenti!

Lavoro: siete sicuri e determinati e questo lato del vostro carattere vi aiuterà ad essere molto apprezzati in ambito lavorativo. Alcuni rallentamenti però potrebbero rendervi irritabili, ma non sarà nulla di grave. Durante la settimana potranno esserci importanti cambiamenti sul posto di lavoro, cercate di scegliere attentamente.

Gemelli

Amore: la settimana sarà movimentata per quanto riguarda i sentimenti. Tuttavia, sarete alquanto positivi dinanzi alle situazioni che vi si presenteranno. Questo atteggiamento vi permetterà di passare delle giornate grandiose in compagnia degli amici o del partner. I single avranno tutte le carte in regola per trovare l’anima gemella, ma dovranno prima capire se vogliono avere delle responsabilità.

Lavoro: in questo periodo avete la necessità di fare quadrare i conti e qualcuno potrebbe anche cercare di avere un contratto di lavoro migliore. Coloro che hanno dovuto affrontare una prova o un esame, adesso sono molto stanchi. Le stelle però sono a vostro favore e nel fine settimana potrebbero portarvi consiglio.

Cancro

Amore: molti del segno vivranno momenti altalenanti questa settimana. In particolare, sarete giù di corda a causa di alcuni problemi nella vostra relazione di coppia. Cercate di spiegare la situazione al partner per riuscire a ritrovare l’affiatamento, altrimenti rischiate di far naufragare il rapporto. Grandi conquiste in arrivo per i single, soprattutto nel weekend.

Lavoro: questa settimana non mancheranno le preoccupazioni di carattere lavorativo ed economico. Alcune situazioni complicate vi renderanno nervosi, tuttavia le stelle consigliano di riflettere e attendere che le cose si evolvano da sole. Evitate quindi di insistere.

Leone

Amore: a livello sentimentale sembra essere tutto molto tranquillo, la settimana scorrerà senza intoppi e chi è in coppia si sentirà appagato e felice. Anche chi è alla ricerca di un nuovo partner ha già pronte nuove risorse. Le stelle annunciano infatti nuovi incontri e passione al top. Fine settimana bollente per tutti i nati del segno.

Lavoro: gli astri sono in ottimo aspetto e la grinta contraddistinguerà questo particolare periodo della vostra vita. Vi sentirete particolarmente carichi di energie e pronti ad affrontare qualunque situazione vi capiti. Alcuni tuttavia potrebbero rivedere delle decisioni prese sul lavoro e valutare bene il da farsi.

Vergine

Amore: l’amore sarà al primo posto questa settimana e chi aspetta delle conferme le avrà. Venere è sempre in buon aspetto nel vostro segno e questo potrebbe favorire gli incontri speciali, quindi anche i cuori solitari potranno vivere la loro storia con la persona desiderata.

Lavoro: sarà una settimana molto impegnativa, molti di voi potreste essere carichi di impegni e sentirvi sotto pressione. Siete comunque delle persone molto efficienti che sanno organizzarsi, per cui questo periodo durerà poco. Il quadro astrale è comunque positivo e fioccheranno le occasioni per raggiungere certi obiettivi. Spetterà a voi fare la giusta selezione.

Bilancia

Amore: all’inizio della settimana qualche preoccupazione in amore vi renderà instabili. Anche in famiglia potrebbero esserci dei problemi e questo vi renderà parecchio ansiosi. Parlatene con il partner il prima possibile, avrete una spalla su cui appoggiarvi. Chi ha una relazione solida potrebbe valutare progetti importanti per il futuro, mentre i single avranno solo voglia di stare ancora liberi.

Lavoro: il lavoro al momento vi sta dando poche soddisfazioni e pochi guadagni. La settimana in effetti appare monotona e priva di occasioni interessanti, ma per fortuna nel weekend qualche progetto che avete in corso darà risultati inaspettati.

Scorpione

Amore: rispetto e fiducia questa settimana saranno alla base del rapporto di coppia. Ricordate però che non potete pretendere quello che voi non siete disposti a dare. Qualche tensione in famiglia potrebbe verificarsi tra mercoledì e giovedì, non esitate a trovare un punto d’accordo per riportare l’armonia. I single potranno decidere di fare un viaggio e raggiungere qualche posto esotico per divertirsi.

Lavoro: questa settimana sarete determinati e riuscirete a sistemare tutte le questioni lavorative che erano rimaste in sospeso. Molti mostreranno grande impegno e saranno molto attivi, ma dovranno armarsi di pazienza per cercare di far fronte a tutta la mole di lavoro che devono affrontare.

Sagittario

Amore: questa settimana sarà ricca di emozioni positive per i Sagittario. Riuscirete finalmente a vivere in maniera tranquilla la vostra vita sentimentale e ci saranno ottimi presupposti per prendere decisioni importanti. Il weekend si prospetta sereno, ma non privo di qualche colpo di scena interessante, soprattutto per i single, che saranno presi da attrazioni bollenti.

Lavoro: la situazione lavorativa è a una svolta, molti di voi proveranno a fare qualcosa di importante. Dovrete cercare di superare alcuni ostacoli che vi impediscono di raggiungere la vostra meta. In queste giornate potreste essere anche molto fortunati sul piano economico, qualche investimento fatto in passato darà buoni frutti.

Capricorno

Amore: la settimana sarà molto interessante per l’amore, Venere offre una grinta particolare e i rapporti amorosi avranno una spinta decisiva. Da giovedì la Luna promette ulteriori miglioramenti e le coppie potranno riscoprire una sintonia speciale. I single potranno conoscere persone nuove, con le quali potranno iniziare frequentazioni interessanti.

Lavoro: questa settimana non tutte ciò che avevate programmato andrà a buon fine, tuttavia non mancheranno occasioni propizie per stringere importanti collaborazioni con persone influenti. Anche se ci saranno ritardi sull’avvio di un progetto non ci saranno ripercussioni, ma un po’ di nervosismo sarà inevitabile.

Acquario

Amore: sarete molto esuberanti questa settimana e questo potrà portare problemi nelle relazioni sentimentali. Attenzione a qualcuno che potrebbe non capire bene le vostre osservazioni, i fraintendimenti potrebbero far nascere delle discussioni. Cercate quindi di essere più chiari e meno irruenti. Anche i single dovranno agire con maggiore cautela prima di rivelare i loro sentimenti.

Lavoro: questa settimana state molto attenti alle spese, le stelle vi consigliano di ottimizzare le risorse per evitare guai. Se avete avuto problemi sul posto di lavoro dovete cercare di risolverli per non mettervi in condizioni di perderlo. Se dovete chiarire qualcosa, meglio parlare ora.

Pesci

Amore: se di recente avete avuto forti perplessità in amore, adesso è meglio lasciar passare un po’ di tempo. In realtà, in questo periodo non è stato facile rapportarsi in modo chiaro a livello sentimentale, soprattutto se avete avuto due storie contemporaneamente. Buone prospettive per i cuori solitari di trovare l’anima gemella.

Lavoro: in questa settimana sarete impegnati nel portare avanti i vostri progetti. La determinazione fa parte di voi e vi spinge e a non fermarvi finché non realizzerete quello che desiderate. Attenzione però a non stressarvi troppo e concedetevi una pausa almeno durante il fine settimana.