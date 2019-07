Le ultime ore hanno segnato un brusco cambiamento nelle condizioni meteo della nostra regione. Il passaggio di una perturbazione atlantica sul Tirreno, capace di scavare un profondo minimo ciclonico, ha provocato dapprima delle precipitazioni localmente violente – soprattutto sui settori nord della Sardegna – dopodiché è arrivato il Maestrale con raffiche piuttosto violente e un conseguente crollo delle temperature.

Temperature che, come previsto, sono scese di oltre 10°C riportandosi non soltanto su valori più consoni al periodo, ma addirittura varcando la linea che separa la normalità da valori inferiori alle medie di riferimento. Quanto durerà questa situazione? Diciamo subito che il Maestrale ci accompagnerà ancora lunedì, con forza, e nella prima parte di martedì, poi già ci sarà una progressiva attenuazione del vento perché da sudovest riprenderà ad affacciarsi l’Anticiclone africano.

Anticiclone che a partire da mercoledì si riproporrà con forza, difatti inizierà una nuova ondata di caldo con picchi probabilmente più alti che in precedenza. Tra giovedì e venerdì, quando arriverà lo Scirocco per poi lasciar strada a venti occidentali, si prospettano picchi di temperatura massima superiori a 40°C. Venerdì in particolare attenzione ai settori orientali dell’isola laddove si potrebbe addirittura arrivare a quota 43-44°C.

Sul fronte nubi e precipitazioni, giustamente, poco o nulla da segnalare. Quanto durerà il caldo? Non troppo. Attorno al 9-10 agosto potrebbe affacciarsi un’altra consistente rinfrescata. Ma avremo modo di riparlarne.

In collaborazione con Meteo Sardegna